Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla semifinale dell'Europeo contro la Spagna, il centrocampista dell'Inter e della Nazionale di Mancini Nicolò Barella ha parlato anche del ruolo diin Nazionale. Sul centrocampista del Sassuolo è forte l'interesse della Juve che si è già incontrata con il club neroverde, intanto Barella spiega come è cambiata la sua considerazione nel gruppo azzurro: "Siamo tutti titolari, non lo sono solo io o Locatelli solo alternativa".