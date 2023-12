Barella, autore del secondo gol dell'Inter nella vittoria sul Napoli, ha parlato così a DAZN: "Abbiamo dimostrato chi siamo, vogliamo lottare fino alla fine. Posso solo ringraziare i miei compagni, è stato un momento difficile per me, non venivano le giocate. Mi hanno sempre dato fiducia, questo gol è per loro e per la mia famiglia. L'assist? Merito del tiro di Calha, altrimenti non serviva a niente. Lotta scudetto? Il campionato è molto lungo, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, un anno abbiamo vinto, un anno abbiamo perso. La Juve è la squadra più difficile da affrontare per il sistema di gioco, qua c'erano più spazi e ci siamo esaltati"