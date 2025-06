Barella a Dazn: 'Finale di Champions, ancora non me la spiego'

Getty Images

Le parole di Nicolòa Dazn:"Cosa è successo in quella finale? Diciamo che una risposta non ce l'ho e una spiegazione probabilmente non c'è, un insieme di tanti fattori. Faccio fatica a dire perché. Abbiamo cercato anche di parlarci, per confrontarci tra i più grandi, non per avere un colpevole ma per capire le sensazioni di ognuno di noi. Ed erano tante e diverse quindi vuol dire che c'erano tanti elementi. Però il calcio è così, può succedere di avere una giornata storta. Purtroppo è arrivato in finale e il dispiacere è quello. Ma mi tengo il percorso fatto".

"Abbiamo perso contro la squadra più forte del mondo ma ne abbiamo altre due fortissime, mi tengo il percorso, l'esperienza e quello che posso fare è cercare ora di dare il meglio che posso per aiutare i miei compagni, la società, e il mister che con il suo staff si sono presentati in maniera incredibile, e cercare di fare del mio meglio".