Le parole di Xavi sul suo possibile approdo al Barcellona, come allenatore dei blaugrana:"Io e il Barcellona stiamo parlando. Sono fiducioso, ma dobbiamo prima trovare un accordo. Spero che la soluzione possa arrivare in tempi brevi. Che il Barcellona sia arrivato fino a qui solo per me è spettacolare, ma lo sanno tutti: i club devono trovare un accordo".