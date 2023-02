L'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato così nella conferenza stampa odierna.'Salvo sorprese sarà la gara di ritorno all'Old Trafford a decidere la qualificazione. Dispiace non giocare il secondo match fra le mura amiche ma questo è figlio solo del nostro cammino precedente. L'Europa League? Mi sembra una competizione molto dura e non vedo il Barcellona come favorito così come lo United dove ci sono tante società di alto livello, complicatissima da vincere'.