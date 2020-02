Arturo Vidal non è felice. A dir poco. Come riporta il quotidiano catalano Sport, l'ex centrocampista della Juventus non ha nascosto il suo disappunto per essere stato impiegato solo negli ultimi cinque minuti della sfida di campionato contro il Getafe, vinta per 2-1 dai blaugrana. Il cileno viene descritto come "arrabbiato e disgustato", questo è quello che si percepisce dal suo volto, scurissimo, inquadrato dalle telecamere a fine partita. Dall'arrivo di Quique Setién sulla panchina blaugrana, Vidal ha giocato sei partite in totale (quattro di campionato e due in Coppa del Re), per appena 249 minuti totali.