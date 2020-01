Inserito nella formazione titolare del Barcellona che ieri ha perso contro l'Atletico Madrid nella gara d'andata della Supercoppa spagnola, Arturo Vidal è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Segnale importante lanciato da Valverde, che ha ripetuto più volte di non volersi privare del centrocampista, sul quale l'Inter continua il pressing e ha già ottenuto l'ok dal giocatore. Nelle ultime settimane il nome di Vidal era stato accostato anche alla Juve, ma la società ha smentito e in questo momento non ci sono segnali concreti per un suo possibile ritorno.