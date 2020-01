Dopo il summit di oggi tra i dirigenti, il Barcellona ha deciso di esonerare Ernesto Valverde. Nella scelta è stata decisiva la sconfitta contro l'Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Incassato il no di Xavi - che ha preferito rimanere sulla panchina dell'Al-Sadd - la società ha deciso di affidare la panchina all'ex Betis Siviglia Quique Setièn, come riporta Sky Sport. L'agente è già in città, per l'allenatore è pronto un contratto di due anni e mezzo. Questo potrebbe cambiare anche il futuro di Arturo Vidal, convinto di lasciare il Barça a causa dei cattivi rapporti con Valverde. Ora che è cambiato l'allenatore il cileno, che aveva già dato l'ok all'Inter, potrebbe fare un passo indietro.