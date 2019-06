In casa Barcellona si prepara un’estate rivoluzionaria. Secondo il Mundo Deportivo, saranno almeno quattro i colpi in entrata da parte dei blaugrana. Acquisti milionari da soppesare con cessioni altrettanto importanti. Tra i possibili partenti c’è Philippe Coutinho. L’esterno brasiliano è arrivato nella sessione invernale del mercato 2018 con aspettative grandissime che non è riuscito a mantenere. Dopo un anno e mezzo, l’ex Liverpool sembra orientato a cambiare aria. Su di lui c’è da tempo la Juventus: i bianconeri sognano di piazzare un grande colpo in attacco e Coutinho potrebbe anche andare a rimpiazzare eventualmente il mancato arrivo di James Rodriguez. Ma Paris Saint-Germain e Chelsea non stanno a guardare e promettono battaglia. I parigini stanno preparando un’offerta importante da recapitare al Barcellona. La sfida entra nel vivo.