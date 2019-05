Regna l’incertezza in casa Barcellona. I catalani, infatti, stanno valutando se porre fine all’avventura di Ernesto Valverde sulla panchina blaugrana. Fatali le sconfitte in semifinale di Champions League contro il Liverpool ed in finale di Copa del Rey per mano del Valencia. Difficile che il club decida di continuare con l’ex guida dell’Athletic Bilbao, che paga anche il fallimento dello scorso anno nella massima competizione europea, dove venne eliminato a sorpresa dalla Roma. Tra i candidati per la successione c’è anche Massimiliano Allegri. Il Barcellona ha puntualizzato ai microfoni del Mundo Deportivo che oggi non verranno prese decisioni definitive, ma i vertici si consulteranno per valutare cosa fare.