L'Inter sta lavorando giorno e notte per riportare in Italia Arturo Vidal, che ha già dato l'ok per trasferirsi in nerazzurro ma a non mollarlo è il Barcellona su richiesta del suo allenatore Ernesto Valverde. La posizione del tecnico però è in bilico, e secondo Tuttosport oggi c'è stato un nuovo vertice tra i dirigenti del club per capire quale sarà il futuro dell'allenatore, al quale, in qualche modo, è legato anche quello di Vidal. Nelle ultime ore si era parlato di un'idea in casa Juve per provare a riportarlo a Torino, ma dal club arrivano secche smentite.