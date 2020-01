Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della gara con l'Atletico. Tema della discussione, anche Vidal: "Parlo con Arturo come con gli altri calciatori. Gioca con noi e non dobbiamo pensare che se ne andrà, vedremo cosa accadrà, ma conto su di lui per domani. Sarà in campo o in panchina, non vi do indizi sulle mie intenzioni in merito. Non pensiamo ai giocatori di altri club e non ci preoccupiamo dell’interesse di altri club per i nostri calciatori".