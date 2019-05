Ernesto Valverde, alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Valencia, ha chiuso le porte del Barcellona a Massimiliano Allegri, in uscita dalla Juventus e accostato al club blaugrana a partire dalla prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Futuro? Non ci penso troppo, sono tranquillo. L’unica cosa che mi preoccupa è vincere domani. Noi siamo parte dello spettacolo, basti vedere cosa succede alle altre squadre: Marcelino ha rischiato, il Real ha cambiato allenatore. Il club ha rispettato il mio lavoro ed è sempre stato così. Non ho avuto lamentele né da parte del presidente né della dirigenza".