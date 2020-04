Ernesto Valverde, ex allenatore del Barcellona, ha parlato in una lunga intervista concessa ad As anche di Lionel Messi, stella dei blaugrana: "Allenare Messi non può essere paragonato a nulla. E' molto difficile dire se hai visto questo ciò ha fatto in allenamento. Vederlo da fuori impressiona e da vicino ancora di più". Il tecnico è stato esonerato pochi mesi fa a causa dello scarso rendimento della squadra. Inoltre gli è stato contestato anche il non aver saputo controllare il gruppo quando c'è stata una frazione interna tra spogliatoio e Eric Abidal.