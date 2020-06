Juan Carlos Unzué, 53enne ex portiere con più di 300 partite di Liga tra Osasuna, Barcellona, Siviglia e Tenerife, e ora anche ex allenatore, ha annunciato pubblicamente di essere affetto dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica, più conosciuta come Sla, terribile malattia neurodegenerativa.



LE PAROLE - "​Ho deciso di rendere pubblica la mia condizione per due motivi. Il primo è personale, preferisco che amici e conoscenti sappiano la cosa ascoltando la mia voce alla radio e siano così più tranquilli. Posso dir loro che sto bene, che sono forte mentalmente e per questo ho deciso di condividere questa cosa. Il secondo motivo è più generale: in questi mesi ho potuto toccare con mano la scarsa visibilità di cui gode questa malattia, la grande sofferenza dei pazienti e la loro difficoltà per vivere in maniera degna e la mancanza di mezzi per la ricerca. Spero con questa apparizione di poter dare una mano. Non allenerò più".