Rewind. Febbraio scorso, Lele Adani prende la parola su Sky Sport e torna ad attaccare Massimiliano Allegri con cui aveva avuto un diverbio mesi prima, dopo la vittoria della Juve sull'Inter: "Io gli direi: 'Ma come mai Massimiliano che ad un allenatore che ha vinto cinque Scudetti come te è stato preferito Enrique Setién, che ha allenato il Las Palmas e il Real Betis, ed ora allena il Barcellona, o Mikel Arteta, che non ha mai allenato ed era il vice di Guardiola, ed ora è all'Arsenal'. Gli chiederei questo. Allegri è bravo quando allena, non quando parla. Io gli direi: 'Allena di più e parla di meno'". Parole che ieri sera sono tornate a fare eco dopo l'umiliazione del Barcellona contro il Bayern Monaco e la sicura cacciata di Setien che si consumerà nelle prossime ore. Su Twitter gli utenti sono tornati a loro volta ad attaccare l'ex difensore, ora opinionista Sky. "E adesso che dice?" Scorri o clicca sulla gallery per leggere i migliori commenti