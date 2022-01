Ousmane Dembelé in uscita dal Barcellona. Le speranze rinnovo non sono ancora del tutto finite, ma la fiducia non è ai massimi termini, anzi... Il Barcellona e l'attaccante francese vogliono provare a concedersi un'ultima puntata, secondo le ricostruzioni del quotidiano spagnolo As, nella giornata di lunedì: ci sarà un incontro definitivo tra i dirigenti blaugrana e Moussa Sissoko, rappresentante del calciatore. Nei giorni scorsi il colpo di scena: la richiesta di un ingaggio molto importante per Dembelé ma soprattutto quella di una commissione da ben 45 milioni di euro alla firma ha lasciato senza parole il Barcellona, il suo presidente Joan Laporta e l'allenatore Xavi, convinti di aver raggiunto un'intesa totale e ora in totale rottura col giocatore. E ora su di lui ci sono tanti club.



DENTRO O FUORI - Nonostante il forte pessimismo, il Barcellona farà un disperato tentativo per trovare un accordo, ma qualora l'attaccante francese e il suo agente confermassero la loro posizione e le loro pretese economiche, il classe '97 finirebbe immediatamente sul mercato e fuori rosa, in caso di rifiuto di ogni tipo di destinazione. Oggi, intanto, l'allenatore Xavi ha parlato della situazione e detto: "Speriamo che possa restare perché è un giocatore capace di fare la differenza e può essere il miglior calciatore nel suo ruolo. E' un'opportunità per lui e non può lasciarla sfuggire. Come progetto sportivo non sarà più felice in nessun altro club. È questo che io trasmetto ai giocatori. Lo ha capito e il progetto sportivo può prevalere su quello economico, per questo sono ottimista".



TRATTATIVA - “Gli ho detto naturalmente che abbiamo bisogno di lui. Per noi è un giocatore importante. Gli è mancato il gol, ma sa che il progetto sportivo per lui è molto interessante. La questione economica non è la mia preoccupazione. Si va sempre oltre. È una trattativa, aspetteremo. Sono stati convocati per incontrarsi di nuovo, sono lontani, ma spero che resti", la chiosa di Xavi. Intanto, la Juventus resta viva come opzione, a parametro zero e cifre convenienti. Chissà che i bianconeri non possano approfittare di questa tensione...