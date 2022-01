Ultimatum del Barcellona a Ousmane Dembele: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana ha imposto all'attaccante francese una deadline di 48 ore per dare una risposta positiva o negativa all'ultima offerta per il rinnovo, dopodichè proverà a cederlo o lo metterà fuori rosa per il resto della stagione. Qualora si arrivasse a questo punto, gli spagnoli tornerebbero all'assalto per Alvaro Morata, con l'ipotesi di coinvolgere anche Memphis Depay nell'affare con l'Atletico Madrid. Un'operazione comunque non semplice, perché la Juve non intende lasciare partire il suo numero 9 senza avere in mano un altro centravanti.