Il Barcellona si gioca l'ultima giornata della Liga sul campo dell'Alaves, domani alle 17. Solo 16 i convocati per l'ultimo incontro, non decisivo visto che il Real Madrid ha festeggiato il titolo nel turno scorso. Non ci saranno gli sqaulificati Gerard Piqué, Ivan Rakitic e Junior Firpo, e gli infortunati Antoine Griezmann, Samuel Umtiti e Ousmane Dembele. Out anche Arthur Melo per infortunio, come dichiarato da Quique Setién in conferenza stampa: "Questa mattina è venuto e mi ha detto che la sua caviglia lo ha infastidito".



PORTIERI:



Ter Stegen

Neto

Arnau Tenas



DIFENSORI:



Semedo

Sergi Roberto

Lenglet

Araujo

Alba



CENTROCAMPISTI:



Busquets

Vidal

De jong

Riqui Puig



ATTACCANTI:



Messi

Suarez

Braithwaite

Fati