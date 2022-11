Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

lo ha comunicato attraverso un video postato sui social in cui afferma che quella di sabato sarà la sua ultima gara al Camp Nou. Il giocatore ha spiegato nel video di aver raggiunto tutti i sogni possibili, avendo vinto la Champions League, il mondiale ed essendo stato un calciatore del Barcellona. Ha aggiunto che questo è il momento giusto per ritirarsi e che dopo 25 anni passati con i Blaugrana, non sarebbe potuto andare in nessun altro club.