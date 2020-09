Nuovo rinforzo per il Wolverhampton: dal Barcellona arriva il terzino portoghese Nelson Semedo, per 30 milioni di euro più 10 di bonus. Operazione che indirettamente interessa anche la Juventus: al di là del fatto che Semedo era stato proposto anche ai bianconeri, che però non hanno mai avuto in interesse concreto per il giocatore, adesso il Barça può tornare alla carica per De Sciglio. I due club avevano già parlato del terzino nella trattativa per lo scambio Pjanic-Arthur, e negli ultimi giorni il Barcellona è tornata a pensare all'ex Milan per sostituire Semedo, ora ufficiale al Wolverhampton.