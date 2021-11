Sergio Aguero non ha avuto il tempo di entrare totalmente in forma per il Barcellona, si è tolto la magra soddisfazione di segnare nel Clasico a risultato ormai deciso in favore del Real Madrid, e in questi giorni è arrivato il malore con annesso problema cardiaco emerso: il centravanti argentino soffre di aritmia. E questo è il comunicato del Barça: ​"Il giocatore del Barça Kun Agüero è stato sottoposto a un percorso diagnostico e terapeutico dal Dr. Josep Brugada. Non è disponibile per le competizioni e, nei prossimi tre mesi, verrà valutata l'efficacia del trattamento per determinare il suo percorso di guarigione".