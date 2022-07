Ousmaneha rinnovato con il. L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa: l'esterno offensivo francese resterà in blaugrana per altre due stagioni, chiudendo così una telenovela che a gennaio lo aveva visto rifiutare tutte le offerte per il prolungamento di contratto finendo sul mercato, dove era stato accostato anche alla. Con il passare del tempo, evidentemente, la situazione si è ricomposta, grazie anche alla mediazione di Xavi che lo ha regolarmente impiegato. Alle 12.00 il giocatore si "presenterà" ai canali ufficiali del club per spiegare le ragioni del rinnovo.