Attraverso un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, il Barcellona ha reso noti i tempi di recupero di Neto, ex portiere della Juve, infortunatosi allo scafoide dalla mano sinistra durante un allenamento. Il giocatore, si legge, a seguito della operazione chirurgica svolta nella giornata di oggi dovrà stare a riposo per un periodo di tempo che va dalle 6 alle 8 settimane. Inizia dunque con il piede sbagliato l’avventura in blaugrana del portiere brasiliano. Neto, alla Juve dal 2015 al 2017, si è trasferito in Catalogna nella finestra di mercato in corso dopo che il Barcellona ha perfezionato il suo acquisto dal Valencia per una cifra superiore ai 30 milioni di euro.