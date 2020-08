1









"Quique Setién smette di essere l'allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico sarà annunciato nei prossimi giorni, nell'ambito di un'ampia ristrutturazione della prima squadra". Non con un comunicato, ma con un tweet il Barcellona ha comunicato l'addio dell'ex allenatore del Betis Siviglia. Il prossimo tecnico sarà l'olandese Koeman, che in queste ore si sta liberando proprio dalla federazione degli Orange. Si era parlato anche dell'ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ma Bartomeu e il board blaugrana hanno optato per la scelta istituzionale: Koeman ha un grande passato tra le fila dei catalani, e proverà a ripetersi anche in panchina. All'interno di una nuova rivoluzione.