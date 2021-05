Adesso è ufficiale: El Kunsarà un nuovo giocatore del. La società catalana ha ufficializzato oggi l'acquisto dell'attaccante che raggiungerà l'amico e connazionale Lionel Messi che, ora, sembra impossibile possa lasciare i blaugrana. L'ufficialità è arrivata in questo momento, ma la società, sul sito della tv ufficiale del club, aveva già messo in programmazione la conferenza stampa di presentazione, anticipando l'annuncio ufficiale. Sull'attaccante c'era anche lache, però, non ha affondato il colpo per l'esperto calciatore ex Manchester City.