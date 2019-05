La panchina di Ernesto Valverde non smette di traballare. Non bastano le rassicurazioni della dirigenza e le parole di elogio del presidente Josep Maria Bartomeu. Il tecnico del Barcellona paga una stagione dal finale opaco, con l’aggravante dell’umiliazione di Anfield e la sconfitta in finale di Copa del Rey contro il Valencia. Insomma, in casa Barça si stanno facendo diverse valutazioni. I nomi dei possibili successori sono sempre gli stessi. In pole c’è Erik Ten Hag, autore del miracolo Ajax, seguito da Jurgen Klopp e Massimiliano Allegri. Il tecnico ormai ex Juve era dato vicinissimo al Paris Saint-Germain, ma la riconferma di Thomas Tuchel cambia gli scenari. Così torna in auge l’ipotesi blaugrana. Il Barcellona, però, pensa anche a Unai Emery. L’attuale tecnico dell’Arsenal è un allenatore navigato nelle competizioni europee. Un aspetto che piace alla dirigenza del Barça.