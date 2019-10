Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona, ha parlato del suo trasferimento in blaugrana, dopo essere stato a un passo dalla Juventus, in un'intervista a Cadena Ser in Spagna. Queste le sue dichiarazioni: "Mi voleva la Juventus, ma io ho scelto il Barcellona. Mi ha sorpreso l'umiltà di Messi. Dembélé? Ora si preoccupa molto di quello che mangia e delle sue ore di riposo. Lavora molto in palestra: per me è una persona seria".