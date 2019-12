Brutta notizia per il Barcellona, che conclude l'anno facendo a meno di Marc Andrè ter Stegen. Per il portiere blaugrana, sempre nei radar della Juventus, si prospetta un'assenza che andrà dalle 10 alle 12 settimane, come riporta As.com. L'infortunio rischia quindi di tenere ai box una delle pedine fondamentali del gioco di Valverde, in vista della Champions e della doppia sfida contro il Napoli: non solo, in caso di passaggio del turno, il Barcellona incrocerà le dita per riaverlo a disposizione almeno per i quarti.