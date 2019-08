Con una nota comparsa sul proprio sito, il Barcellona rende noto un grave infortunio occorso a Neto, ex portiere della Juventus, trasferitosi in blaugrana dal Valencia in questa finestra di mercato. La nota informa che durante l’ultimo allenamento della squadra il portiere ha riportato una frattura all’osso scafoide. Il giocatore, classe 1989, sarà operato nella giornata di domani. Ancora da stabilire i tempi di recupero. Non inizia dunque sotto una buona stella l’avventura al Barcellona del portiere brasiliano. Acquistato dai catalani per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, il portiere dovrà cedere temporaneamente al canterano Inaki Pena il ruolo di vice Ter Stegen.