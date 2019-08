Il Barcellona ha tante questioni ancora da sistemare in questo caldissimo mercato estivo, che ha portato in blaugrana, su tutti, Frenkie de Jong dall'Ajax e Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid. Come racconta oggi El Mundo Deportivo dalla Spagna, tanti sono i "casi aperti" in ottica cessioni. La Juventus aveva seguito da vicino Samuel Umtiti, prima di mettere le mani su Matthijs de Ligt, mentre resta vigile per quanto riguarda Ivan Rakitic a centrocampo e Philippe Coutinho in attacco, pur senza affondare il colpo.