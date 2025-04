Prima semifinale di Champions in carriera per Szczesny: con la Juve non era mai riuscito

AFP via Getty Images

Il Barcellona soffre ma passa il turno: i blaugrana sono in semifinale di Champions League. Per la squadra di Flick non è mancato il brivido, infatti il Borussia Dortmund si è imposto per 3-1 con la tripletta di Guirassy, ma non è bastato a ribaltare il 4-0 dell'andata. Nonostante i tre goal subiti, tra i protagonisti di questo percorso del Barcellona c'è ancheL'ex portiere della Juventus ha raggiunto un traguardo storico per la sua carriera: per la prima volta, infatti, ha raggiunto le semifinali di Champions League. Connon era mai riuscito, e nemmeno nelle sue stagioni con la maglia bianconera.

Nella sua prima annata a Torino, la Juve si fermò ai quarti dopo aver sfiorato la rimonta contro il, per poi uscire sempre ai quarti l'anno successivo controfinalista. Nelle due esperienze successive, la Juventus uscì agli ottavi contro Lione e Villarreal, infine ai gironi nella stagione 2022/23.