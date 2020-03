Grandissima apertura dei giocatori del Barcellona a tagliarsi i propri stipendi. Se nei giorni scorsi la direzione era quella di opporsi all’idea di una riduzione dell’ingaggio per far fronte all’emergenza coronavirus, oggi Messi e compagni hanno dato un segnale importantissimo. I giocatori, infatti, stanno facendo circolare un comunicato sui social in cui annunciano di essere disposti a rinunciare al 70% del proprio stipendio fino a che durerà lo stato di emergenza in Spagna, in più hanno assicurato che la squadra farà in modo che gli stipendi dei dipendenti vengano coperti al 100%. Ecco il post Instagram del numero diez balugrana.