Luis Suarez e Arturo Vidal continuano ad allenarsi in gruppo. I due giocatori del Barcellona, stando a quanto riportato da TMW, continuano il loro percorso all'interno della Ciudad Deportiva e senza nessuna restrizione nonostante entrambi stiano trattando con il club per le rispettive buonuscite. Per Vidal è praticamente fatta per il suo passaggio all'Inter: già domani potrebbe arrivare a Milano per le visite mediche. Koeman non ha ugualmente voluto che il cileno si allenasse a parte, stesso trattamento per Luis, vicino alla Juventus ma non esattamente a un passo. Coi compagni, sempre e comunque. In qualsiasi esercitazione. Incrociando anche il loro amico Leo Messi.