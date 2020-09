Luis Suarez via dal Barcellona, con la Juve in pole, apre nuovi scenari di mercato. Che coinvolgono Inter e Lautaro Martinez. Sì, perché il Toro non è mai uscito dai pensieri del Barça ed è pronto all'offensiva. Elemento considerato ideale da Ronald Koeman per far parte di un attacco tutto argentino con Leo Messi. Ed è per questo che il Toro è in pole rispetto a Memphis Depay, che parte in seconda fila a causa di un età superiore (26 anni contro 23) e del grave infortunio al ginocchio sinistro, comunque superato, rimediato lo scorso anno. Lo scrive Goal.com.