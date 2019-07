Il mercato del Barcellona inizia a prendere forma. I Blaugrana si preparano a vivere un'estate rovente, con tanti possibili innesti ed altrettante partenze. I sogni proibiti sono due: Neymar ed Antoine Griezmann. Si tratta di operazioni costose e complicate da portare a termine. Secondo il Mundo Deportivo, la strategia dei catalani sarebbe ben chiara: cedere per monetizzare ed impiegare la cifra incassata sul mercato in entrata. Uno dei possibili partenti è Nelson Semedo. Il difensore portoghese è apprezzato per la sua duttilità tattica ed ha comunque diversi acquirenti. Tra questi c'è anche la Juventus, interessata ad avere un giocatore completo. Attenzione però al fronte Paris Saint-Germain: i parigini accetterebbero una contropartita per lasciar partire Neymar. Forse Semedo potrebbe essere la chiave giusta per sbloccare l'affare.