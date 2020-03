Il Barcellona medita lo scambio Rakitic-Douglas Costa. ​Come riportato ieri dal Mundo Deportivo, già nella sessione invernale il brasiliano era stato sul tavolo, con le parti che avrebbero impostato il clamoroso scambio, e potrà tornarci anche in estate. Le società non hanno trovato l'intesa a gennaio e così ognuno è andato dritto per la sua strada, con i bianconeri che adesso hanno ritrovato l'esterno anche sul campo dopo molte settimane in infermeria. E ora? Douglas Costa piace tantissimo a Sarri, che avrebbe chiuso alla sua cessione: secondo Tuttosport, l'unico scenario che prevede l'addio dell'ex Bayern è quello di una buona plusvalenza per la Juve.