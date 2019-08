A caccia di un'altra plusvalenza. La Juve vuole risolvere la questione esuberi e deve farlo negli ultimi 10 giorni di mercato. Diversi giocatori sono stati vicino all'uscita, ma per ora sono ancora a Torino. Sami Khedira e Blaise Matuidi a centrocampo, poi tutti gli altri. Così, nei discorsi di mercato si è parlato anche di altre possibili cessioni: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona ha cercato di capitalizzare l'incertezza finanziaria della Juventus tentando di trovare un accordo per la firma del centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur. Per la Juve, però, è incedibile. Non tanto per scelta, semmai per convenienza. L'uruguaiano è blindato da una clausola che la Juve vorrebbe eliminare subito: nel caso di cessione, i bianconeri sono costretti a versare il 50% dei guadagni al Boca Juniors.