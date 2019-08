Neymar e un futuro tutto da scrivere, con Barcellona e Real Madrid che si sfideranno fino all'ultimo. I Blancos sembrano in vantaggio, ma i blaugrana hanno reagito, provando ad anticipare il colpo: nella giornata di oggi, infatti, è in programma il primo contatto faccia a faccia tra le parti. A riportarlo è la tv catalana RAC1, che spiega come una delegazione del Barcellona partirà alla volta di Parigi. Presenti Javier Bordas, membro dell'area sportiva del club, il ds Abidal lo scout Andre Cury. In programma un incontro con Leonardo per provare a chiudere l'affare.