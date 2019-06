L’arrivo di Antoine Griezmann sembrava scontato per il Barcellona. Tuttavia, quest’estate sembra essere ricca di sorprese in negativo per il club catalano, che potrebbe perdere le partite sul mercato per l’attaccante francese e Matthjis De Ligt, con quest’ultimo dato per vicinissimo al Paris Saint-Germain. Colpa del Manchester United che si è inserito per l’ex Atletico Madrid e sogna il colpaccio in attacco. Questo costringerebbe i Blaugrana a gestire diversamente il futuro di Philippe Coutinho: il brasiliano, infatti, potrebbe trasferirsi altrove, con la Juventus in pole position, con lo scopo di aumentare il budget da investire sul mercato per i catalani. Al contrario, il mancato approdo di Griezmann costringerebbe il Barcellona a trattenere Coutinho almeno per un’altra stagione.