La Juventus non ha sempre vissuto annate gloriose come quelle dell'ultimo decennio. Ci sono state annate come quella del 1990-91 con Gigi Maifredi in panchina. Una Juve che prometteva champagne e raccolse ben pochi frutti. Tuttavia in Coppa delle Coppe arrivò fino alle semifinali, dove fu eliminata dal Barcellona. Fatale l'andata, persa 3-1 al Camp Nou. Al ritorno, al Delle Alpi, la squadra di Maifredi sfoggiò una delle migliori prestazioni stagionali, ma non andò oltre l'1-0 firmato da Roberto Baggio con una delle sue magiche punizioni. Gustatevela in questo video d'annata!