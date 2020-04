L'allenatore del Barcellona Quique Setien ha fatto il punto sul mercato del club ai microfoni di El Larguero. L'argomento principale è il futuro di Leo Messi, dopo che nelle ultime settimane si era parlato di un possibile arrivo de La Pulce in Serie A all'Inter, per nuove sfide con Cristiano Ronaldo. Setien ha le idee ben chiare, e chiude subito la porta di fronte all'eventuale addio dell'attaccante argentino: "Lo convinceremo che abbiamo un progetto vincente per la prossima stagione, contiamo sempre di lui".