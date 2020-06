Dopo la gara di stasera contro il Siviglia, nessuno dei protagonisti dell'affaire Arthur potrà più nascondersi. Le assenze per infortunio di Frenkie de Jong e Sergi Roberto limitano, infatti, a quattro le opzioni che ha avuto Quique Setién per formare il proprio centrocampo a tre: a Sergio Busquets e Arturo Vidal, sicuri di un posto nell'undici titolare, il tecnico del Barcellona ha dovuto affiancare uno tra Ivan Rakitic e Arthur Melo. E' rimasto fuori l'obiettivo Juve, entrato al minuto 60 e non in grado di ribaltare lo 0-0 di Siviglia.