Arthur e la Juventus, una storia che sta faticando a imporsi, nonostante sia il club bianconero che il Barcellona siano pronti ad effettuare lo scambio tra il centrocampista brasiliano e Miralem Pjanic.



Stuzzicato sull’argomento Arthur in conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Maiorca, Quique Setien, tecnico dei blaugrana, ha così risposto: ‘Come sta Arthur? Ha avuto un problema che ha risolto bene. Il riposo gli ha fatto bene visto il problema che aveva alla caviglia. È tornato bene, si è allenato bene come tutti gli altri. È un grande calciatore. Il suo futuro? Sicuramente abbiamo parlato di qualcosa, ma non troppo. Ciò che viene detto ora influenzerà di mercato. Sono certo che coloro che fanno parte dello staff contano su di lui e io ho bisogno di lui perché ci sono molte partite, quindi ho bisogno del suo aiuto. Non voglio fare speculazioni adesso”. La Juve resta in attesa, pronta a guardarsi attorno in caso di ulteriori no da parte del centrocampista brasiliano.