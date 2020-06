Nelson Semedo finisce nei guai. L’esterno del Barcellona lo scorso lunedì avrebbe infatti partecipato a una festa privata con altre 19 persone in un locale di Castelldefels, violando così la norma del numero massimo di 15 individui e anche quella sull'utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale. Il calciatore portoghese è finito recentemente nel mirino della Juve, nell’ambito dei dialoghi con il Barcellona per Miralem Pjanic e Arthur. Piace anche a Inter e Manchester City, che in cambio offre ai catalani l’ex Juve Joao Cancelo. Il Barcellona ha chiesto di poter acquisire le immagini delle telecamere presenti nel locale, per verificare se esistano i margini per procedere legalmente nei confronti di Semedo.