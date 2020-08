Mese di Aprile: "Il Barcellona ha messo sul mercato Antoine Griezmann". Oggi? Chissà. Le Petit Diable è ancora in discussione e nella rivoluzione che sicuramente avverrà in queste settimane, nessuno sa se ci sarà ancora spazio nella rosa blaugrana per il campione del Mondo. In scadenza nel 2024, l'attaccante francese classe 1991 è valutato 120 milioni di euro. Non è da escludere che possa essere inserito in qualche affare come contropartita. Piace a Manchester United e Paris Saint-Gerrmain, anche la Juve era interessata nei mesi scorsi. Con l'addio di Dybala, magari, dall'idea si potrebbe passare alla trattativa. Ma è tutto un enorme 'forse'.