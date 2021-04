Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Barcellona avrebbe rinunciato a prendere Matthijs de Ligt. Il difensore olandese era la richiesta principale di Koeman per l'estate, ma come riporta Don Balon una pista difficilmente percorribile perché la Juventus non ha nessuna intenzione di privarsene. Inoltre, il Barça ha appena rinnovato il contratto a Mingueza e sta trattando Eric Garcia, in più in rosa, nel ruolo di De Ligt, ha già Piqué, Lenglet e Araujo.