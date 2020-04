1









Coperta troppo corta a centrocampo, la Juventus si sta già muovendo per piazzare il colpo alla riapertura del mercato. Tra i profili accostati ai bianconeri c'è quello di Ivan Rakitic. Il croato è in uscita dal Barcellona che vuole venderlo quest'anno prima di perderlo a parametro zero la prossima estate. Secondo Todofichajes però per il giocatore è improbabile un futuro in Serie A: secondo quanto riporta il portale spagnolo, Rakitic ha fatto sapere alla dirigenza del Barça di voler lasciare il club solo per andare al Siviglia, dove ha già giocato tre stagioni e mezzo da gennaio 2011 al 2014.