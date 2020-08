Come da piani, Lionel Messi non si è presentato al primo allenamento della gestione Koeman. Ieri aveva disertato lo svolgimento dei tamponi insieme al resto della squadra, oggi era assente alla seduta blaugrana prevista per le 17.30. La frattura sembra non più ricomponibile, con l’argentino che vuole cambiare aria dopo essere diventato il Barcellona stesso. Fondamentale sarà l’incontro tra il padre Jorge e il presidente Bartomeu in programma mercoledì, anche perché si è esposta la Liga in persona, dando ragione al Barça e confermando presenza e validità della clausola da 700 milioni di euro.