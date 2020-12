L'avventura dia Barcellona non decolla. L'ex centrocampista della Juventus fa fatica a trovare spazio eha risposto così in conferenza stampa al bosniaco, che negli ultimi giorni ha chiesto più continuità: "Abbiamo parlato della sua situazione, di quello che deve ancora migliorare. Miralem ha avuto l'atteggiamento giusto, quello di essere scontenti quando si gioca poco e lavorare per avere maggiori possibilità".